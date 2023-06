L’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata ha inserito tra i mercati di scouting quello giapponese nel Piano delle Attività di marketing 2022 e 2023. Nello scorso settembre ha partecipato, per la prima volta, alla fiera “Tourism Export Japan” che si è tenuta a Tokio ed ha in programma di partecipare anche quest’anno alla medesima fiera che si terrà a Osaka dal 26 al 29 ottobre 2023, accompagnata anche da un evento dedicato alla Basilicata.



Per supportare gli operatori turistici lucani che vogliono esplorare il mercato giapponese in ragione del crescente interesse verso le “nuove” destinazioni italiane e in vista della manifestazione fieristica l’Apt Basilicata ha organizzato un seminario ed un educational tour con Haruko Ikarashi, operatrice specializzata nell’outgoing giapponese verso l’Italia che collaborerà con l’APT per supportare gli operatori lucani che intendono avvicinarsi a questo nuovo mercato.



La giornata formativa, rivolta a tutti gli operatori del settore turistico e alle istituzioni pubbliche e private interessate, si terrà giovedì 15 giugno alle ore 10, a Matera, nella sala conferenze dell’Open Space, in piazza Vittorio Veneto.



Dopo l’introduzione del direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti, interverrà il prof. Giancarlo Dall’Ara, esperto di marketing turistico, di mercati orientali e autore del piano strategico di marketing adottato dall’Apt, sul tema “Il mercato turistico del Giappone”. Subito dopo interverrà Haruko Ikarashi, che spiegherà agli operatori cosa cercano i giapponesi nei viaggi in Italia.