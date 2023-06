Una rappresentanza del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata e del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha incontrato gli ispettori UNESCO Richard Watson dall'Irlanda e Bojan Rezun dalla Slovenia.

Gli esperti hanno concluso ieri i lavori per la rivalidazione del Pollino a UNESCO Global Geopark.

La rappresentanza dei Servizi Regionali Basilicata e Calabria ha incontrato gli ispettori in località Piano Ruggio nel Comune di Viggianello (PZ), dove ha avuto modo di illustrare il ruolo del Corpo Nazionale Soccorso e Speleologico nell'area del Parco Nazionale del Pollino, le esercitazioni e gli interventi svolti e le relative modalità nelle quali entrambi i Servizi Regionali assicurano la propria presenza all'interno del Parco e garantiscono un'immediata risposta in caso di allerta.

È stata la giusta occasione per informare gli ispettori circa la prevenzione per le attività in ambiente impervio, ipogeo e montano, sul servizio di "Guardia Attiva" svolto durante l'intero periodo estivo e sull'assistenza a manifestazioni ed eventi sportivi.

Successivamente i presenti si sono spostati verso il "Belvedere del Malvento", particolare punto di attrazione naturalistica del Parco del Pollino.

Con gli ispettori, c'erano il tenente colonnello Cristina Potenza, comandante del reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Pollino, i carabinieri forestali della Stazione Rotonda (PZ), Luigi Bloise, Egidio Calabrese e Carmelo Pizzuti, funzionari referenti delle aree tutela e conservazione del territorio del Parco del Pollino e Luciana Carotenuto, componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.