Sabato 26 maggio 2023, presso Cinecittà World, si è svolta la finalissima nazionale di Green Game, un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei materiali d'imballaggio (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), che da dieci anni coinvolgono e sensibilizzano gli studenti delle scuole superiori sul tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale tramite un innovativo progetto didattico patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Green Game è uno strumento di comunicazione ideale per i “nativi digitali”, infatti, grazie al singolare approccio che ha con i ragazzi e agli strumenti hi-tech utilizzati, riesce a coniugare la didattica tradizionale con l’innovazione e il divertimento insegnando il riciclo e il recupero degli imballaggi in bioplastica compostabile, alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e acciaio. A trionfare, quest’anno, è stata la nostra Basilicata con il terzo posto assegnato al Liceo scientifico di Ferrandina e il primo posto al Liceo scientifico di Sant’Arcangelo.

Dopo aver vinto le gare d’Istituto il 9 gennaio2023 e quelle regionali al PalaRossellino di Potenza l’8 marzo 2023, la classe 2B del Liceo scientifico “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo in un’emozionante sfida, che ha coinvolto 77 scuole e circa duemila studenti provenienti da tutta Italia, ancora una volta è riuscita a salire sul podio conquistando un meritatissimo primo posto e un premio in denaro di € 750,00.

Complimenti a tutti gli studenti, ai docenti che li hanno guidati e alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Lombardi, che ha fortemente voluto nella sua scuola questo innovativo progetto di sostenibilità ambientale.