È ancora in corso, nella Città dei Sassi, la mostra “WINTER RITES - La Basilicata nel tempo del Carnevale”, progetto promosso dall'associazione culturale “Matera International Photography” in collaborazione con Vito Paternoster-Graficom srl, Università degli Studi della Basilicata e con il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera e dall'APT Basilicata.

L’obiettivo è quello di esaltare i riti che avvengono nel territorio lucano offrendo così la possibilità all’abitante e al turista di poter apprendere aspetti identitari, antropologici, culturali e storici della regione mediante le festività carnevalesche che, da secoli, scandiscono il calendario delle comunità andando spesso a costituire un connubio perfetto tra sacro e profano.

L’allestimento è ubicato presso la sede dell’ex scuderie del Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi ed è composto da pannelli fotografici e schede esplicative finalizzati a raccontare questo emozionante percorso nei riti del Carnevale della Basilicata, oltre alla straordinarietà del suo paesaggio e dei protagonisti.

La mostra è il risultato di un lavoro di ricerca etno-visuale utilizzando il linguaggio fotografico delle sfilate del carnevale, impreziosito dal contesto paesaggistico e antropologico in cui questi eventi si collocano. La bellezza di questi appuntamenti è valorizzata non solo con le opere fotografate a cura di Antonello Di Gennaro e di Antonio e Roberto Tartaglione, ma anche dalla presenza delle famose “maschere” lucane. Tante e caratteristiche sono, di fatto, le sfumature da cogliere dei vari eventi che si diversificano tra di loro per la storia e la morfologia del territorio.

La curatela è stata affidata all’Unibas che, grazie al prezioso lavoro del docente Ferdinando Mirizzi (Professore Ordinario di Discipline Demoetnoantropologiche presso l’Università della Basilicata), mette a disposizione una significativa pubblicazione scientifica che approfondisce i dettagli di questi originali riti lucani. Inoltre, grazie alla partnership con Apt Basilicata, è stata predisposta anche un’esposizione fotografica nelle sale dell’Open Space dell’Apt in piazza Vittorio Veneto a Matera.



MOSTRA:

Ex Scuderie Palazzo Ducale Malvinni - Malvezzi

Via Muro - Matera



ORARI:

Orario 10-13 / 16-19 (lunedì chiuso)

Ingresso libero

Possibilità per gruppi o per scolaresche di prenotare visita guidata con il curatore.

Per informazioni: +39 3936500200