Dal 22 al 27 Maggio prossimi, tra Matera e Bernalda, si svolgerà la prima edizione di “Tournée – Festival del Cinema di Viaggio”, organizzata dall’associazione The Long Goodbye con il sostegno della Regione Basilicata, la partnership di BCC Basilicata e il patrocinio del Comune di Bernalda, del FLAG Coast to Coast e dell'APT Basilicata.



L’iniziativa prenderà il via lunedì 22 maggio dal cinema “Il Piccolo” di Matera, dove alle ore 16 è in programma la conferenza stampa di presentazione, alla quale saranno presenti gli organizzatori.



“Tournée” si rivolge a un pubblico vasto, residenti e turisti in una prospettiva di destagionalizzazione delle presenze, e si concentra su un tema specifico: il rapporto tra cinema e viaggio, un binomio inscindibile nel quale i due termini si alimentano a vicenda, attraverso varie sfaccettature.

Il film, infatti, può raccontare un viaggio interiore o esteriore del protagonista, o entrambi, o abbandonare la dimensione ordinaria per avventurarsi alla scoperta dell’ignoto. Il viaggio, al contempo, può essere influenzato dall’immagine cinematografica, dalla portata evocativa del racconto audiovisivo e dai paesaggi e dalle scenografie ammirate sul grande schermo, nei quali spesso lo spettatore decide di calarsi dal vivo, in prima persona.



Partendo dalla dimensione cinematografica del viaggio e dalle sue rappresentazioni offerte da cineasti provenienti da tutto il mondo, quindi, “Tournée – Festival del Cinema di Viaggio” propone anche alcuni interessanti momenti di incontro e riflessione soffermandosi innanzitutto sul rapporto tra il territorio lucano e i suoi autori.



Di qui la scelta degli organizzatori di rendere il programma itinerante, individuando nell’asse Matera – Mare il segmento virtuoso di attrazione e interazione tra turisti e residenti con l’obiettivo di diventare nel medio termine un laboratorio di sperimentazione del cinema di viaggio, inteso tanto come produzione quanto come fruizione.



Il festival è diviso in quattro sezioni:



• Viaggio intorno al mondo: rassegna di documentari in collaborazione con Internazionale.



• Viaggio e aree interne: ogni anno il “viaggio” incontra un’altra tematica (aree interne, sostenibilità, inclusione).



• Screen Tourism: spot, videoclip, film che promuovono i territori.



• Registi in viaggio: focus su registi italiani che affrontano il tema del viaggio.



L’associazione culturale The Long Goodbye, attiva da novembre 2015, si è specializzata nel campo della valorizzazione delle risorse culturali, occupandosi nello specifico della sensibilizzazione e diffusione della cultura cinematografica e della promozione della conoscenza del vasto patrimonio culturale immateriale costituito dal paesaggio cinematografico. Ha realizzato e collaborato a vari progetti di produzione e promozione su cinema, valorizzazione territoriale e diffusione della cultura cinematografica.



Il gruppo di lavoro è formato da Delio Colangelo e Anna Elena Viggiano (Cinema), Giuseppe Lalinga (Marketing delle Destinazioni), Grazia Valeria Gelsomina Ruggero (Comunicazione), Asia Dragone (Audiovisivo e Fotografia).