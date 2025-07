Sabato 19 luglio, a Maratea, in Piazza Sisinni alle ore 21:30, l’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Lagonegro, con il contributo della Giunta Esecutiva Distrettuale di Basilicata, organizza nel centro storico di Maratea, in Piazza Sisinni, un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Separazione delle carriere e separazione dei poteri”. L’evento, patrocinato dal Comune di Maratea, rappresenterà un’importante occasione di confronto, utile a fare chiarezza sui possibili risvolti della riforma costituzionale della Giustizia in questi giorni all'esame al Senato. Parteciperanno alla discussione Rocco Maruotti, Segretario Nazionale ANM, Valerio Murgano, componente della Giunta Nazionale dell'Unione Camere Penali, Gianfranco Donadio, Presidente del Forum Giustizia Diritti Costituzione di Lagonegro e Vincenzo Bonafine, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Ad arricchire il dibattito interverranno Rosa Larocca, Presidente della Giunta Esecutiva Distrettuale di Basilicata e Giorgio Varano, Responsabile della comunicazione dell’Unione Camere Penali Italiane. Modererà la discussione Antonio D’Anello, Presidente della Sottosezione ANM di Lagonegro. Nel corso della serata verrà, inoltre, rinnovato il ricordo di Paolo Borsellino, il quale perse la vita, insieme agli agenti della sua scorta, il 19 luglio di 33 anni fa nell’ambito dell’attentato mafioso di Via D’Amelio.