Il Centro servizi per il volontariato (Csv) Basilicata compie 25 anni ed ha scelto Rotonda quale prima tappa di una serie di incontri sul tema “animare le comunità: il ruolo del volontariato nella salvaguardia e sviluppo del territorio”.

Durante la giornata - un successo per via dell’ottima affluenza - i volontari sono stati a disposizione di studenti e cittadini, attraverso attività di narrazione e diffusione di materiale informativo a cura di ogni sodalizio partecipante.

“Abbiamo scelto Rotonda in quanto rappresenta un’area periferica soggetta alla spopolamento, come diverse in Basilicata, ma che è anche animata dall’impegno di tante associazioni capaci di interagire tra loro. Proprio una di queste, ‘I Ritunnari’, ci ha invitati a più riprese ma ci saranno tanti altri incontri a cominciare, sabato prossimo, da Grassano. L’obiettivo è mettere in campo una serie di attività che fungano da volano affinché si faccia rete nei territori e, per questa ragione, abbiamo pensato fosse importante incontrare anche le persone”.

Con la dottoressa Felicia D’Anna, organizzatrice dell’evento e referente per il Csv dello sviluppo di processi formativi per le organizzazioni di volontariato, abbiamo anche approfondito lo status attuale del terzo settore di cui il Csv funge da vero e proprio propellente.

“Il mondo del volontariato sta ripartendo dopo gli anni della pandemia che sono stati davvero devastanti - ha proseguito la referente - eccetto che per le associazioni di Protezione Civile, impegnate in prima linea per il sostegno diretto a che ne aveva bisogno e per garantire le vaccinazioni. Ora sta prevalendo la volontà di ritrovarsi, per cui ci si sta tornando a rivedere e si stanno ricostruendo relazioni forti con i territori e gli stakeholder. A Rotonda, ad esempio, abbiamo registrato la presenza di quasi 200 studenti della scuola media e del liceo scientifico, con confronti preparati con i docenti e di cui sono stati protagonisti i ragazzi, che hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie circa le associazioni che hanno aderito: tutte con mission diverse, senza quindi sovrapposizioni”.

Sono stati tanti i rappresentanti intervenuti nel palazzetto dello sport rotondese sia dell’associazionismo che del mondo del volontariato, presenti anche diversi esponenti istituzionali.

“Alla voglia di ripartire in presenza - ha sottolineato ancora D’Anna - si uniscono le nuovo regole successive alla riforma del terzo settore, che stanno consentendo di accelerare rispetto a certi processi rimasti in stand by per effetto del Covid. Ovviamente associazioni più grandi, inserite in circuiti nazionali, hanno sofferto meno rispetto a quelle più piccole ma diciamo che, dopo la tenuta, si sta ricominciando”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it