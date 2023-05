Lo scorso 14 maggio, nella sala consiliare del Comune di Trivigno, si è svolto l’evento di premiazione del Concorso di fotografia digitale “Metti a fuoco…un’emozione”, organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Associazione culturale Manthano e con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata. L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, attira nel piccolo borgo lucano fotografi professionisti ed amatoriali provenienti anche da fuori regione che, grazie ai loro scatti, raccontano le suggestioni della Festività di Sant’Antonio Abate, antico culto fortemente sentito dalla comunità trivignese e che ogni anno si rinnova nel mese di gennaio con l’accensione del falò in legna più grande d’Italia.

In tale occasione è stata inaugurata la mostra delle 20 fotografie finaliste per l’edizione 2023 (risultanti dalla votazione tecnica e dalla votazione online), primo appuntamento di un percorso espositivo itinerante che coinvolgerà altri comuni della regione. Durante l’evento, moderato da Angela Padula – Presidente della Pro Loco Trivigno –, sono intervenuti Vito Sabia – Presidente dell’UNPLI Basilicata –, Vitina Filitti –Vicesindaco di Trivigno– , Luigi Chiera – Presidente dell’Associazione Manthano –, Giorgio Costantino – Direttore Generale BCC Basilicata – e Donato Pafundi – Coordinatore provinciale della Rete Italiana per la salvaguardia e valorizzazione delle Feste di Sant’Antonio Abate.

Presenti anche i membri della giuria tecnica 2023: Giuseppe Lotito, Michele Claps e Pio Peruzzini. Dopo il conferimento degli attestati di merito ai fotografi finalisti, sono stati premiati con un premio di 400€ i due vincitori dell’edizione di quest’anno, Michela Losasso – 1° classificato votazione web – e Facundo Ruffinengo – 1° classificato votazione tecnica. I relatori sono stati omaggiati con una fotolito di un quadro di Trivigno, realizzato dalla pittrice Mina Larocca, ed un riconoscimento speciale è stato conferito al Parroco Don Tonino Rossi, che cura l’organizzazione della parte religiosa della festa in onore del Santo Protettore degli animali.

Le immagini, grazie alla loro immediatezza e al loro potere evocativo, rappresentano uno straordinario strumento comunicativo, in grado di raggiungere anche le generazioni più giovani, e pertanto sono parte indispensabile della valorizzazione di un territorio e del suo patrimonio culturale materiale e immateriale: questo è il concept di “Metti a fuoco…un’emozione”, sottolineato anche dal Presidente UNPLI Basilicata Sabia, che si è congratulato per la riuscita dell’iniziativa, esempio virtuoso di promozione territoriale e del lavoro di tutela delle tradizioni costantemente intrapreso dalle Pro Loco.