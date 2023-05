Sabato 6 maggio una piccola delegazione di Lipu Puglia, Lipu Calabria, Italia Nostra sezione senisese, Gruppo Lupi Sanseverino e Italia Wilderness, si sono incontrati sulla strada che porta al torrente Frido, lì dove sarebbe dovuta sorgere la centrale idroelettrica.

L’occasione è stata quella per ribadire insieme agli abitanti del luogo, la contrarietà alla realizzazione di una centrale idroelettrica, che non avrebbe apportato alcun vantaggio (circa 700kwatt di potenza, per di più non erogati per tutto l’anno, per la presenza di scarsa acqua nei mesi estivi), ma sarebbe solo un costo per la biodiversità, impattando pesantemente sull’ecologia del luogo (da ricordare la presenza della trota fario).

Essendo un luogo che merita di essere visitato, per il bellissimo equilibrio che qui si è realizzato fra cura delle attività umane (piccoli orti, piccolo allevamento) e natura con le sue bellissime querce, le associazioni hanno pensato di incentivare la fruizione del luogo per una passeggiata piccola e piacevole. Un artigiano locale (ringraziamo Quirino Valvano) ha realizzato per noi due cartelli in legno: il primo apposto sulla grande roverella di proprietà di uno degli abitanti al centro della strada della piccola località e indica l’inizio del sentiero Frido, il secondo che ricorda l’impegno delle associazioni nella tutela dello stesso, apposto alla fine del percorso, nei pressi del luogo dove sorgono i resti storici del romitorio del beato Giovanni da Caramola, dove è possibile affacciarsi ad un balconcino naturale per ammirare il luogo.

Il panorama meraviglioso che si osserva con i suoi suoni naturali, con i suoi odori, con l’armonico andare dell’acqua, cozza violentemente con la visione di due edifici in cemento armato che sarebbero realizzati per la centrale, quindi il frastuono delle turbine in funzione e il passaggio dei mezzi per la costruzione degli impianti prima, e poi per il mantenimento della stessa.

Realizzare qui, in questo spazio rurale e naturale così piccolo, nel cuore del parco nazione più grande d’Italia, una centrale micro-idroelettrica non comporterebbe alcun beneficio, ma solo un ulteriore costo a danno della biodiversità e della comunità che qui vive.



le associazioni ribadiscono la necessitá di tutelare l' habitat, l' ambiente e il paesaggio del fiume Frido, anche per rimarcare la vocazione turistica del Parco Nazionale del Pollino.



Per donare (sostegno per ricorso in difesa del Frido):



PayPal sul conto territorio@lipu.it casuale: "Torrente Frido"



oppure



Bonifico Iban IT45C0306909606100000169813 casuale: Ricorso in difesa Torrente Frido