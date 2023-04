Una grande festa di nuoto che ha coinvolto più di cento atleti della categoria Esordienti provenienti da Basilicata e Campania. E’ stato questo il Meeting nazionale 1° Trofeo “Città di Melfi” organizzato dalla Federazione Nazionale Nuoto (Fin) e dalle società Nettuno e Hydrosport tenutosi presso la piscina comunale di Melfi “Mauro Tartaglia”.



L’evento rientra nelle manifestazioni che il Comune di Melfi, la locale sezione dell’Anpi, la Fondazione e l’Associazione Nitti hanno organizzato per celebrare il 25 aprile.



“E’ stata una bellissima giornata di sport grazie a nuotatori in erba che con il loro entusiasmo hanno dato spettacolo dando lustro a questa prima edizione della manifestazione nazionale –ha affermato Roberto Urgesi, presidente della Fin Basilicata-. Un meeting che vogliamo riproporre anche negli anni avvenire magari impreziosendolo con la presenza di campioni affermati. La manifestazione di oggi ha offerto un ottimo contributo per tutto il movimento natatorio di Basilicata che sta facendo passi da gigante. Lavoreremo affinchè Melfi e la sua piscina comunale diventi, ancor di più, punto di riferimento per tutto il territorio regionale perché questa realtà lo merita”.



La presenza di tanti giovani atleti, appartenenti a dieci società affiliate alla Fin, che si sono alternati in vasca e quella di un numeroso pubblico che ha affollato la tribuna della piscina comunale ha soddisfatto i rappresentanti delle società organizzatrici.



“Siamo veramente contenti di aver portato nella città di Melfi un evento di nuoto di livello nazionale – hanno sottolineato Giuseppe Perrotta e Mauro Fortarezza-. Vedere così tanti atleti della categoria Esordienti gareggiare con entusiasmo ci ha riempito il cuore di orgoglio e ci ha ripagato del lavoro svolto. Avere al nostro fianco la Federazione italiana nuoto è un riconoscimento alla nostra attività che cerchiamo di svolgere sempre al meglio. Ci impegneremo ancora di più per migliorare l’impianto di Melfi in modo da poter ospitare competizione di alto profilo sportivo”.



Al termine delle gare, svoltasi nel corso dell’intera giornata, si sono svolte le premiazioni. Da menzionare la Targa “Mauro Tartaglia” che è stata conferita da Roberta Tartaglia, figlia dell’educatore al quale è intitolata la piscina comunale, al miglior atleta della manifestazione.



Presenti le assessore comunali Pamela Montanarella, alle attività produttive, e Adriana Gallo, allo sport oltre che il presidente del consiglio comunale Vincenzo Destino che hanno sottolineato come “manifestazione come questa con l’arrivo nella nostra città di tanti giovani atleti, accompagnati dalle loro famiglie, ci riempie di orgoglio e meritano il nostro sotegno”.