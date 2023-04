Sarà l’ITSET “Manlio Capitolo” ad ospitare, da venerdì 21 aprile, il primo step di “Streetart for School”, il progetto promosso dalla Provincia di Matera in collaborazione con i consiglieri comunali di Matera, Francesco Lisurici, e di Tursi, Giuliano Salerno, il consigliere provinciale Nicola Domenico Verde, l’associazione Momart del direttore artistico Monica Palumbo. L’dea progettuale verrà realizzata dalla Danimo srls e si avvale anche del patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del Comune di Matera.

L’artista lucano Krayon realizzerà un murale dando corso a un intervento di arte urbana che consentirà un’interazione con gli studenti e gli abitanti del quartiere avendo come trait d’union l’arte. Previsti anche workshop dedicati, con l’obiettivo finale di dare nuova vita alle periferie delle nostre città.

“Questo progetto – ha spiegato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – propone un nuovo modo di vivere la scuola, un modo diverso e più colorato che la trasformi in luogo di incontro e confronto tra i giovani e gli abitanti del quartiere grazie all’espressività degli artisti lucani Arcadio Pinto, meglio conosciuto come Krayon, e Luca Bia, che curerà il secondo step del progetto previsto a settembre all’Iis “Turi” di Matera. Abbiamo deciso di sostenere la Momart, che da anni presenta progetti artistici dedicati all’arte pubblica e alla valorizzazione degli artisti del nostro territorio, perché riteniamo che possa assicurare il perseguimento degli obiettivi che il progetto si prefigge”.

L’intervento artistico di Krayon a Tursi inizierà venerdì 21 per concludersi il 25 aprile.