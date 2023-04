Due giorni di concorsi per i lagotti romagnoli del rotondese Giovanni Di Sanzo, che sono stati impegnati in Sicilia con l’hundler Lucilla Lampariello.

Ieri, nell’internazionale di Ragusa, Ariel, in classe lavoro, e Chichy, in classe intermedia, (quest’ultima, per i cani di età compresa tra 15 e 24 mesi) hanno chiuso entrambe al primo posto ma Chichy non ha ricevuto il certificato C.A.C per il campionato italiano. Ariel, invece, oltre a ottenere il certificato C.A.C è risultata anche miglior femmina e migliore di razza e diventerà campionessa italiana di bellezza (in omologazione). Non più tardi di due settimane fa, a Mantova e Parma, sempre condotta da Lucilla Lampariello, il titolo le era già sfuggito per un soffio con due secondi posti.

Oggi, a Enna, entrambe hanno concluso al primo posto nelle classi di appartenenza: Ariel è risultata ancora migliore di razza ed ha ottenuto anche due nuovi certificati C.A.C. e C.A.G.I.B. (quest’ultimo, valido per il campionato internazionale).



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it