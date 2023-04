Si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 15.30 nella sala convegni del Ce.St.Ri.M. a Potenza l’incontro dedicato al tema ‘’Gravidanza, parto e contraccezione up date’’. L’iniziativa rientra nella collaborazione tra l’Associazione Donne Medico di Basilicata (AIDM) e la cooperativa Adan, nell’ambito delle attività per l’ accoglienza e l’accompagnamento di persone in difficoltà, come ragazze vittime di violenza, di tratta, migranti e persone diversamente abili.



Saranno presenti la dottoressa Elena Carovigno, specialista in Ostetricia e Ginecologia e presidente di AIDM sezione di Potenza e la dottoressa Simona Maria Carmignano coordinatrice scientifica del corso.



Il Ce.St.Ri.M. dal 2014 è stato l’ente regionale finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri per le attività di emersione e contrasto per la tratta degli esseri umani. Dal 2022 il soggetto di riferimento è la cooperativa Adan.



L’attività di emersione si svolge attraverso il lavoro dell’unità di strada che presidia costantemente le aree della città di Potenza dove è presente il fenomeno della prostituzione su strada e gli insediamenti informali dei braccianti agricoli stagioni nel Vulture Alto Bradano e del Metapontino, nei quali non di rado è stata riscontrata la presenza di donne di origine Nigeriana costrette a prostituisti. Le nazionalità prevalenti delle donne costrette a prostituirsi sono nigeriana, romena, cinese e italiana. Solitamente le italiane non sono ostaggio di organizzazioni malavitose, ma sono spinte da condizioni di familiari di estremo disagio economico e sociale.



Il corso di domani fa parte di una serie di seminari informativi con le donne sugli aspetti di cui gli operatori hanno evidenziato le maggiori criticità di gestione con la possibilità di effettuare delle giornate di visite in relazione alla specifica professionalità delle Donne Medico.