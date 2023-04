I nove cadetti lucani dell'Accademia navale della Marina Militare di Livorno sono stati ricevuti stamattina dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala e successivamente dal Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi. Le istituzioni regionali hanno espresso gratitudine per questo importante traguardo raggiunto e hanno portato i complimenti dei lucani ai nove cadetti dell'Accademia navale di Livorno della Marina Militare e alle loro rispettive famiglie, presenti ai due incontri.







"La vostra scelta rappresenta un atto di determinazione, passione, coraggio e amore verso il Paese che avete deciso di servire. Una scelta che spero possa essere di ispirazione per tanti giovani che ancora sono alla ricerca di una strada da percorrere. All'Accademia della Marina militare che, da 150 anni rappresenta un'eccellenza per il Paese intero, il plauso dell'Assemblea che ho l'onore di presiedere per l'impegno profuso nel formare gli allievi ufficiali della Marina militare italiana". Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nel rivolgersi ai nove cadetti lucani.







"Ho voluto ringraziare questi valentissimi giovani lucani che hanno raggiunto un importantissimo traguardo che ricorderanno per tutta la vita e ho fatto loro i migliori auguri per tutti i futuri successi che sono sicuro raggiungeranno. Questi ragazzi sono un motivo di vanto per le loro famiglie e per tutti i lucani", ha affermato il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi.







Di seguito l'elenco dei cadetti lucani:



Guardia Marina Tamburrino Antonio Mario



Guardia Marina Papapietro Francesca



Aspirante Guardia Marina Madio Niccoló



Aspirante Guardia Marina Marino Alessia



Allievo Seconda Classe Claps Fabio



Allievo Seconda Classe Marongiu Giampiero



Allievo Prima Classe Venezia Pietro



Allievo Prima Classe Angelone Nicola



Allievo Prima Classe Ambrosecchia Aurora