Ad un mese circa dall’arrivo del Giro d’Italia, che farà tappa a Melfi l’8 maggio e il giorno dopo ripartirà da Venosa alla volta del Lago Laceno per compiere la quarta delle sue 21 soste previste, la Città di Orazio, insieme agli altri centri abitati del Nord-est della Basilicata, ha trovato il proprio spazio nelle pagine interne del settimanale Topolino.

Nella sua rubrica “A spasso per il Vulture”, vengono messe in evidenza la figura del poeta latino Quinto Orazio Flacco, il fascino del Parco archeologico e dell’Incompiuta oltreché la maestosità del Castello Pirro del Balzo, pure dimora del madrigalista Carlo Gesualdo, Principe di Venosa.

Se si considera che, in media, Topolino viene letto da 1.300.000 persone, di cui 845.000 adulti e 455.000 bambini, si comprende bene la portata promozionale della quale ancora una volta sono stati oggetto parte dei monumenti storico-culturali di Venosa.