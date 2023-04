Il giorno 9 e 10 aprile si terrà a POLICORO, presso il PALAERCOLE con ingresso GRATUITO, la prima edizione de “Fragola della Basilicata – Party 2023.



L’evento molto atteso dai consumatori/visitatori ha visto la partecipazione nell’organizzazione di importanti aziende produttrici di fragole della Basilicata zona produzione del Metapontino.



Main Sponsor della manifestazione sono la NSG (Nova Siri Genetics) e la Organizzazione di Produttori O.P. FRUTTHERA GROWERS con il brand Nicofruit “Fragola Matera”.



Le altre aziende sponsor e supporter sono riportate in locandina.



La conduzione dell’evento in tutte le sue fasi sarà affidata a Giuseppe Calabrese (PEPPONE) conduttore di Linea Verde (RAIUNO). Peppone accoglierà insieme agli organizzatori e ideatori della manifestazione Nicola Vallinoto e Antonio Orlando i graditi ospiti nei 2 giorni del party.



Giorno 9 aprile Peppone intervisterà durante lo show cooking la chef Enza Crucinio che preparerà dei piatti con la Fragola della Basilicata. La Fragola sicuramente potrà essere molto apprezzata dai consumatori non solo come prodotto fresco ma anche come ingrediente di piatti e ricette della cucina del territorio della Basilicata.



Giorno 10 aprile saranno presenti all’evento il Presidente della Regione Basilicata VITO BARDI, il Vice Direttore di RaiUno- DayTime ANGELO MELLONE, il Sindaco della Città di Policoro ENRICO BIANCO, l’Onorevole ALDO MATTIA.



All’apertura della giornata del 10 aprile il Ministro ON. LOLLOBRIGIDA – Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) interverrà con un videomessaggio di saluto ai partecipanti all’evento.



Nella serata del 10 aprile dopo il secondo show cooking previsto alle ore 17 ci sarà l’intervento del cabarettista di Zelig Vincenzo Comunale astro nascente della comicità italiana.



L’obiettivo dell’evento è quello di favorire la valorizzazione del territorio della Basilicata - Metapontino attraverso la comunicazione del prodotto “principessa” Fragola dalla tipologia consumo fresco fino alle i frutti a poche ore dalla raccolta, ai gelati, dolci.



Grazie al supporto del progetto, alla Amministrazione Comunale di Policoro e alla Regione Basilicata, si vuole celebrare la fragola in ogni sua essenza e declinazione culinaria, favorendo nel contempo anche un turismo enogastronomico che sicuramente potrà aprire una mera destagionalizzazione del calendario eventi che ogni estate caratterizza la nostra città e il nostro territorio Metapontino della Regione Basilicata.



L’evento, inoltre, si pone ancora, l’obiettivo di affiancare e di promuovere l’iter procedurale per il riconoscimento, tramite l’Unione Europea, del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) della Fragola della Basilicata.