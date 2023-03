L’ufficio di pastorale della salute della Diocesi di Tursi-Lagonegro, insieme all’associazione Anffas Policoro, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, promuove un incontro sul tema “Verso l’inclusione attiva delle persone con autismo”. Il tema si ispira al Salmo 30 che recita “Hai mutato il mio lamento in danza”, e ha lo scopo di favorire il passaggio da una cultura dell’assistenzialismo e della commiserazione a una cultura dell’inclusione sociale e lavorativa che le persone autistiche soggetti attivi della propria vita e del proprio destino.

L’incontro si terrà a Senise nella sala convegni al piano superiore del Complesso Monumentale San Francesco d’Assisi a partire dalle 10.00. La data scelta è quella del 1° aprile dal momento che quella ufficiale del 2 aprile coincide con la domenica delle Palme. La sintesi dei lavori sarà affidata al Vescovo di Tursi-Lagonegro mons. Vincenzo Orofino e all’assessore regionale alle politiche della persona Francesco Fanelli.

Le relazioni saranno basate sull’esposizione di buone pratiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Rosangela Maino porterà l’esperienza della cooperativa Oltre l’Arte, mentre Giuseppina Palermo, psicologa e psicoterapeuta, tratterà più nello specifico le tecniche di inserimento lavorativo delle persone con autismo, portando l’esperienza del progetto PeperonAut, promosso dall’associazione Anffas Policoro. Il progetto ha conosciuto già una prima fase di sperimentazione alla quale hanno partecipato 4 ragazzi autistici che sono stati ospitati da aziende agricole di produzione del Peperone di Senise Igp.

I lavori saranno introdotti dal direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute don Nicola Caino, a cui seguiranno gli interventi del sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo, il presidente di Anffas Policoro Giuseppe Tataranno, il vicepresidente del GAL “La Cittadella del Sapere” Carmelo Lofiego, e il presidente di Alleanza delle Cooperative di Basilicata Giuseppe Nicola Crocco.

Al termine del convegno i rappresentanti istituzionali e i partecipanti visiteranno la struttura destinata ad ospitare il centro diurno per persone con autismo che, terminati i lavori, è ormai pronta per l’uso.