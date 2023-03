Superare le barriere fisiche e ideali tra culture lontane e trovare una sintesi grazie al linguaggio universale della musica. Il progetto Migrazioni Sonore, creato da Salty Music APS, ha raggiunto il suo obiettivo in Nord Europa con lo spettacolo La Basilicata dei Radio Lausberg, andato in scena il 24 marzo 2023 nel teatro dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles grazie al suo sostegno. È intervenuto un pubblico di oltre cento persone che ha accolto e festeggiato la compagnia con un successo, proprio in occasione della prima europea. La band lucana Radio Lausberg, l'attore Erminio Truncellito e la ballerina Rossella Mango con il progetto Migrazioni Sonore avevano esordito a settembre 2022 con un sold out a Montréal, in Canada. Oggi si confermano vincenti in Belgio granzie al mix di racconto, danza e musiche tradizionali. Ospite della serata Giacomo Lariccia che ha inserito gli strumenti della band lucana nel suo disco Dieci, uscito a gennaio, e che celebra i dieci anni di carriera da cantautore italiano a Bruxelles. Un secondo appuntamento speciale è stato il mattinée al MIM, il museo degli strumenti musicali di Bruxelles, dove il trio popolare dei Radio Lasuberg guidato da Giuseppe Oliveto ha raccolto l'entusiasmo di un pubblico internazionale che ha applaudito lungamente, sottolineando il suo amore per l'Italia e le sue radici culturali. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al Progetto Inroad della Regione Basilicata, in collaborazione con il Comune di San Severino Lucano, che insieme alla musica ha messo in evidenza le ricchezze dell'agroalimentare dell'Area Sud Basilicata. I Radio Lausberg chiuderanno il tour il 26 marzo a Lussemburgo con un concerto presso il Bei Der Gare in collaborazione con la comunità italiana e Travel Music Agency. Per tutte le informazioni, consultare la pagina Facebook Migrazioni Sonore.