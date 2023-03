L’attualità: una significativa finestra per leggere ed interpretare la realtà. Con questa espressione gli allievi della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Viggianello hanno accolto con entusiasmo e curiosità il Vicecaporedattore della TgR Basilicata e conterraneo Angelo Oliveto.

L’incontro, tenutosi stamattina alla presenza del Vicepreside Prof. Franco Petillo e del Responsabile di plesso Prof. Lucio Marino, è il momento conclusivo di un progetto trasversale e di ampio respiro che è iniziato nel mese di Ottobre 2022, #ioleggoperchè, mirante alla promozione della lettura di diverse tipologie testuali, per avvicinare i ragazzi al mondo dei libri e anche della carta stampata e della comunicazione in generale.

In una sorta di “classe capovolta” e in clima sereno e propositivo gli allievi hanno intervistato il giornalista Oliveto per conoscerne il percorso professionale e per comprendere il mondo del giornalismo e in generale dell’informazione.

Terminata questa significativa fase di dialogo e confronto, gli allievi hanno partecipato ad una semplice attività laboratoriale che ha visto la realizzazione di un menabò.

Gli allievi e tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado si sono congedati con la promessa di continuare la collaborazione, prevedendo anche la visita della redazione a Potenza. Avranno così occasione di conoscere il luogo privilegiato in cui la notizia prende forma, richiamando alla coscienza del presente.

L’ attività progettuale svolta ha arricchito tutti, non solo per la possibilità di sperimentare nuove conoscenze e linguaggi diversi, ma soprattutto per la testimonianza di grande umiltà e professionalità, offerta dal giornalista Oliveto.

A volte le passioni e le scelte di futuri percorsi di vita da parte dei nostri allievi nascono anche così: un incontro nelle aule scolastiche con esperti del mondo del lavoro o la condivisione di esperienze laboratoriali realizzate, che aiutano ad avere consapevolezza dei propri sogni e delle inclinazioni personali.