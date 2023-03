Ceramiche artistiche, dipinti su tela, manufatti all置ncinetto, creazioni di moda e tanto altro espressione del talento femminile; in questo modo Pignola ha voluto celebrare le donne. Per un段ntera giornata, le sale di palazzo Albano-Gaeta, sono state trasformate in un grande spazio espositivo a disposizione delle 48 artiste in mostra. L段niziativa, organizzata con la collaborazione della locale Pro- loco, rientra nella manifestazione 鏑誕ltra faccia di Penelope, che quest誕nno compie 25 anni. Presenti al taglio del nastro, dopo la benedizione del parroco don Antonio Laurita, il sindaco, Gerardo Ferretti, il vice presidente del Consiglio regionale, Mario Polese, la presidente della locale sezione della Fidapa, Anna Albano e la Consigliera regionale di parit supplente, Rossana Mignoli. Un弛ccasione per valorizzare il talento femminile, declinato in ogni sua forma, e sollecitare, anche le istituzioni, a valorizzare questo patrimonio di grande valore per tutta la societa . L 羨ltra faccia di Penelope compie quest誕nno un anniversario importante- spiega Loredana Albano, presidente dell誕ssociazione 'Il Portale' e presidente della sezione Fidapa di Potenza e per i 25 anni della manifestazione abbiamo pensato ad una celebrazione che promuovesse i talenti artistici femminili del nostro territorio. Quarantotto le donne che hanno messo in mostra la loro creativit e che rappresentano, anche sotto il profilo produttivo, una ricchezza ed un patrimonio di enorme valore per la nostra regione ha continuato Albano- questo il tempo di mettere in campo azioni concrete per far crescere questo patrimonio. A fare da sottofondo alla manifestazione, la canzone dedicata alle donne dal cantautore lucano Antonio Labate presentata in anteprima all弾vento arricchito anche dalla presenza di Miss Italia Basilicata 2022, la pignolese Roberta Albano, che ha indossato un abito d弾ccezione dedicato alle donne che vivono la guerra. Numerosi i visitatori della mostra, tra cui anche i giovanissimi alunni dell段stituto comprensivo di Pignola accompagnati dai docenti.