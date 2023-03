Dopo la Bit di Milano, il Pollino protagonista anche alla nona edizione di Btm, Business Tourism Management, l’evento b2b di promozione del turismo organizzato alla Fiera del Levante di Bari. Per l'occasione nello stand della Regione Basilicata, presente Rotonda con il “Borgo ospitale” e “Pollino a tavola” con le sue dop, la melanzana rossa e i fagioli bianchi. Fino a domani in programma incontri con i buyers provenienti da tutto il mondo sempre più interessati alla Basilicata diventata ormai meta di eccellenza anche per il turismo sostenibile e delle origini. “Ai visitatori che anche quest'anno attendiamo in tanti in Basilicata, proponiamo un’esperienza autentica e fortemente ancorata alle radici e alle tradizioni – spiega Franco Bruno, ideatore e promotore di “Pollino Experience”, oltre che presidente del Consorzio della melanzana rossa di Rotonda dop – puntando sui servizi offerti dalle nostre strutture e sulle nostre eccellenze agroalimentari. L'albergo diffuso realizzato a Rotonda piace sempre di più soprattutto perché garantisce esperienze che in un hotel tradizionale non è possibile fare. Ai tanti curiosi e addetti al settore turistico raccontiamo che è anche possibile immergersi nella natura del Parco nazionale del Pollino– conclude Bruno - con escursioni guidate per godere della vista dei pini loricati, effettuare percorsi d'acqua trekking, rafting, ciaspolate, escursioni, visite al museo paleontologico di Rotonda con il suo 'elefante antico' , e tante altre attività”. Il 'Borgo Ospitale' consente ai visitatori un viaggio esperienziale unico, vivendo l'ambiente ed il territorio in una natura incontaminata , un'esperienza ricca di emozioni, gusto e benessere , frutto di un turismo ambientale sostenibile di eccellenza”. Dopo Bari, Rotonda sarà presente alla prestigiosa Itb di Berlino, dal 7 al 9 marzo. Anche in questo caso, come avvenuto a Milano e a Bari, verrà presentata l’offerta turistica, con particolare attenzione alle bellezze naturalistiche ed enogastronomiche unitamente a quei servizi che rendono la Basilicata ,ed in particolare il Pollino, una meta sempre più appetibile per i grandi flussi turistici su cui investono i tour operator internazionali.