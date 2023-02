Sarà anche in Basilicata la studiosa Elena Mazzola. Per lei una tappa a Policoro nell’ambito del suo tour di conferenze pugliesi tra Bari, Gravina in Puglia, Altamura e Ostuni.

L’appuntamento è per martedì 28 febbraio alle ore 19.30 presso il Centro Padre Minozzi, su iniziativa dell’associazione In Cammino, il soggetto che gestisce la Scuola Paritaria don Vincenzo Grossi e ha promosso negli anni scorsi l’iniziativa culturale “Atelier delle Arti”.



Elena Mazzola è la presidente della Ong Emmaus. 49 anni, è linguista, traduttrice e docente universitaria. Dal 2002 al 2017 ha vissuto a Mosca, dal 2017 vive e lavora stabilmente a Kharkiv in Ucraina, dove dirige il Centro di cultura italiana "Dante” e la Ong Emmaus.



Nel momento di scoppio della guerra la sua missione è stata decisiva nell’aiutare numerosi ragazzi ucraini a trovare rifugio in Italia. A Policoro racconterà di come la sua esperienza di studiosa di letteratura sia stata, in qualche modo, generativa del suo impegno missionario sul teatro guerra.



Significativo, in tal senso, il titolo dell’incontro: “La letteratura come giudizio, la cura dell’uomo - A un anno dalla guerra, cosa significa ricostruire?”.