Dialogare, formare, confrontarsi con gli studenti su tematiche che possono attrarre la loro attenzione e curiosità concorrendo in questo modo al loro processo di formazione umana e civile. E’ il senso di “Il nostro tempo, il vostro futuro”, il ciclo di conferenze organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti” unitamente all’I.I.S. “Federico II di Svevia“di Melfi che gode del patrocinio del comune di Melfi e che prenderà il via venerdì 24 febbraio, alle ore 10, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico della cittadina federiciana.



“Fondazione e Associazione Nitti vanno ora nei licei, così come sono andate nelle università, per consolidare i rapporti con i giovani e i giovanissimi, in una fase critica sia dei rapporti intergenerazionali sia dell’identità sociale delle nuove generazioni –afferma il presidente della Fondazione Nitti, Stefano Rolando-. I temi che abbiamo scelto riguardano il nesso tra storia, presente e futuro. Forse il tema che l’iperinvestimento nella rete e nei processi digitali che i giovani nativi digitali fanno, mettono più a rischio in una sorta di presentismo continuo. Nessuna pretesa di insegnare. Ma provando a raccontare storie che stimolino la fiducia nel futuro. O per lo meno la curiosità”.



“La comunicazione e i suoi risvolti” è il tema del seminario di apertura che sarà tenuto proprio dal prof. Stefano Rolando, docente di Comunicazione pubblica e politica all’Università IULM di Milano, direttore della Rivista di comunicazione pubblica e presidente della Fondazione “Francesco Saverio Nitti”.



Il ciclo di conferenze proseguirà poi, sempre nell’Aula Magna del Liceo Scientifico, il 17 marzo con la lezione di don Marcello Cozzi, presidente del Ce.St.Ri.M. (Centro studi e ricerche sulle realtà meridionali) e figura di primo piano nella lotta anti usura e anti tratta, sul tema “Educazione alla legalità e alla giustizia”.



Il terzo appuntamento è, invece, in programma il 21 aprile e rientra anche nel programma di eventi organizzati a Melfi per la celebrazione del giorno della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista.

“Il nesso tra democrazia e libertà” sarà il tema dell’incontro che il prof. Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Basilicata, terrà presso l’aula consiliare “Nitti-Bovet” del comune di Melfi alla presenza delle classi quinte degli Istituti superiori.



La conferenza su “L’informazione tra guerra e pace”, ultimo appuntamento in programma il 5 maggio presso l’Aula Magna del locale Liceo Scientifico e rientrante nella “Notte Nazionale del Liceo Classico”, concluderà il ciclo di seminari e sarà tenuta dal prof. Michele Mezza, giornalista di lungo corso, ideatore del progetto di Rai News 24 e docente di Epidemiologia sociale, algoritmi e big data all’Università degli Studi di Napoli.



“Il ciclo di conferenze con Fondazione e Associazione Nitti patrocinata dal comune di Melfi -sottolinea il preside dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” Prospero Armentano- vuole essere il segnale di una collaborazione sinergica fra scuola, istituzioni e associazioni del territorio chiamate a collaborare per offrire ai nostri giovani, soprattutto dopo il periodo pandemico, una serie di stimoli e riflessioni su tematiche fondamentali quali legalità, comunicazione, democrazia e pace. Tematiche mai come in questi tempi di una attualità sconvolgente. Aiutare i nostri ragazzi ad approcciarsi con senso critico e spirito riflessivo alle sfide che attende il loro futuro. Che sia la prima di una lunga e proficua collaborazione”.