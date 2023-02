“Un impegno a 360 gradi per lo sviluppo economico e turistico del territorio, attraverso numerosi bandi che coinvolgono imprenditori locali di ogni settore”. Sono le parole del presidente del Gal Start 2020 Leonardo Braico sempre in prima linea con i suoi collaboratori per valorizzare e pubblicizzare le peculiarità del nostro territorio, che è un museo a cielo aperto ricco di storia, di arte, di cultura, di enogastronomia e di un ricco patrimonio archeologico e rupestre. In questi anni i bandi hanno coinvolto più di cento imprese locali, che hanno ottenuto positivi riscontri e un concreto interesse nell’ottica della realizzazione degli interventi previsti.

Tra le attività svolte, ha avuto grande successo la serie “Basilicata Arrival – due turisti dallo spazio”, che in pochissimo tempo, ha raggiunto sul web oltre 100.000 visualizzazioni. Un excursus tra splendidi paesaggi e monumenti storici, tra mare e spiagge bandiere blu, tra borghi antichi e location cinematografiche. Da segnalare anche il protocollo d’intesa riguardante la collaborazione sull’Equiturismo in Basilicata, siglato tra il presidente Braico e il presidente dell’associazione di volontariato G.E.A.N. (Guardia Equestre Ambientale Nazionale) Salvatore Summa e il direttore dei Padri Trinitari di Bernalda dott. Vito Campanale.

Con la partecipazione alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, il Gal Start conferma la volontà di promuovere un’attività di marketing territoriale per sviluppare relazioni e business, in un’epoca di grandi trasformazioni.

Non mancano i progetti di cooperazione territoriale nel cine-turismo, al fine di favorire la scoperta e la conoscenza delle destinazioni turistiche e delle location cinematografiche da parte di turisti, viaggiatori, autori, registi. Il progetto “L’Antropologia delle Emozioni”, ha riscosso molto successo con la brillante formula dell’abbinamento tra turismo, teatro, musica ed enogastronomia, con coking show a base dei prodotti tipici locali.

Con il progetto “ Linc 2023”, appuntamento che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di oltre trecento Gal provenienti da tutta Europa, saranno a confronto le diverse esperienze sulla strategia “Leader” ai fini della migliore promozione dello sviluppo rurale nei territori.

“Il Gal Start ha favorito la cultura d’impresa e dell’accoglienza, ha creato occupazione nei settori alberghiero e della ristorazione, coinvolgendo tanti giovani del territorio e ha messo in cantiere progetti riguardanti il cine-turismo, l’equi-turismo e l’agricoltura – conclude il presidente Leonardo Braico -. Il gruppo operativo del Gal Start 2020, formato da professionisti preparati e seri, è sempre al lavoro e svolge un’attività ad ampio raggio solo ed esclusivamente in funzione dello sviluppo socio-economico del nostro territorio e dell’imprenditoria locale.

Si valutano anche le critiche che per essere efficaci devono essere propositive e costruttive e non fine a se stesse soltanto per il gusto di denigrare e demolire”.