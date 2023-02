Il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza ricerca immobili ad uso indipendente, da acquistare e adibire a caserma per le esigenze dei reparti del Corpo alla sede di Potenza, aventi le seguenti caratteristiche:

a. Consistenza minima e massima dell’immobile:

per un totale di:

• superficie lorda di mq. min. 3.000,00 e mq. max. 5.000,00;



suddivisi in:

(1) Uffici: min. mq. 2.000,00, max. mq. 3.400,00;

(2) Archivi: min. mq. 200,00 max. mq. 400,00;

(3) Autorimessa/ Magazzini: min. mq. 800,00, max. mq.1200,00;

b. Requisiti oggettivi dell’immobile:

Presenza dei seguenti documenti:

(1) Dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico appositamente incaricato e regolarmente iscritto all’albo professionale, attestante che l’immobile:

• è rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (D.M. n. 37/2008);

• è rispondente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/1989);

• è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• è legittimo sotto il profilo urbanistico edilizio, come risulta dal relativo titolo

abitativo ed ha destinazione idonea allo scopo (ufficio pubblico, caserma, ecc.);

(2) Attestato di certificazione energetica rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005;

(3) Certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ove previsto, ai

sensi del D. Lgs. n. 139/2006;

(4) Certificato di agibilità, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia Edilizia);

(5) Documentazione attestante la rispondenza alla normativa antisismica vigente.

c. Altri requisiti:

(1) Posizionamento in aree centrali del perimetro urbano ovvero su arterie di grande comunicazione commerciale;

(2) Adeguatezza della distribuzione dei corpi di fabbrica alle specifiche esigenze della Guardia di Finanza,

(3) Conformità alle norme vigenti delle dotazioni impiantistiche, elettroniche e di sicurezza attiva e passiva;

2. Le proposte di che trattasi dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data del presente annuncio e dovranno contenere, il prezzo di acquisto richiesto, tutti gli elementi che ne individuano con esattezza la consistenza e le caratteristiche costruttive e tecnologiche.

3. La documentazione predetta dovrà essere fatta pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pz0200000p@pec.gdf.it