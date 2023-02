A conclusione del XXIX Congresso della Fnsi, chiuso questa mattina a Riccione, è stata definita la nuova rappresentanza dell'Associazione della Stampa di Basilicata in seno al Consiglio Nazionale della FNSI. Del nuovo Consiglio Nazionale fanno parte Angelo Oliveto, Giovanna Laguardia, Antonio Coronato e Antonio Mutasci. Massimo Brancati e Franco Martina fanno parte del collegio dei probiviri e Michele Buono del Collegio dei revisori dei conti.

“Si tratta - ha commentato il presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata Angelo Oliveto - di una presenza ampia che riconosce il lavoro della nostra Associazione per la tutela e promozione del lavoro giornalistico e consente di rafforzare quei legami con la Federazione e le altre Associazioni di Stampa con le quali si condividono esperienze e anche vertenze per la presenza di media interregionali.

Il ruolo della Fnsi in questi anni, con la guida del presidente Beppe Giulietti e del segretario Raffaele Lorusso - in una congiuntura difficilissima - è stato al fianco dei colleghi per difenderne in tutte le sedi i loro diritti e consolidare il loro lavoro.

Una missione che continuerà e si rafforzerà con i nuovi vertici: Vittorio Di Trapani, presidente, e Alessandra Costante, Segretario, con i quali vogliamo guardare al futuro e affrontare le sfide della nostra professione nell’interesse dei cittadini.