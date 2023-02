L’11 febbraio si svolgerà una nuova iniziativa mondiale per la libertà di Julian Assange, il giornalista di

Wikileaks rinchiuso in carcere in Gran Bretagna, in precarie condizioni di salute, che rischia l’estradizione

negli Stati Uniti e una condanna a 175 anni di carcere per aver rivelato informazioni e documenti statunitensi

secretati, riguardanti crimini di guerra commessi in Iraq e in Afghanistan. Come scrive Amnesty International

“rendere pubbliche informazioni del genere è una pietra angolare della libertà di stampa e del diritto

dell’opinione pubblica ad avere accesso a informazioni di interesse pubblico. Tutto questo dovrebbe essere

oggetto di tutela e non di criminalizzazione”.

Anche a Potenza il Comitato per la Pace e molte altre associazioni saranno presenti in piazza indossando una

maschera raffigurante il volto di Julian Assange e si uniranno così idealmente a tante città del mondo per

chiedere la sua liberazione, il rispetto della libertà di stampa e denunciare il pericolo di un’informazione a

senso unico.

La pluralità e la libertà di informazione sono strumenti indispensabili e preziosi per orientarsi

consapevolmente nella complessità della nostra epoca,soprattutto in un momento drammatico come quello

che stiamo attraversando: con una guerra in corso nel cuore dell’Europa, è quanto mai necessaria una

conoscenza approfondita per contrastare la propaganda bellicista e far crescere la consapevolezza che

l’unica via percorribile, per impedire la catastrofe, è la Pace.

L’appuntamento è fissato per Sabato 11 febbraio in via Pretoria (larghetto antistante la chiesa della

Trinità) dalle 19:00 alle 20:30.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Hanno aderito all’iniziativa:

ARCI Basilicata, Articolo 21, Associazione per la Pace Basilicata, Associazione Equomondo, Associazione

Insieme, Associazione Liberiamo la Basilicata, Associazione per la Basilicata Possibile, CEACA, CESTRIM,

EHPA, La Potenza dell’arte APS, Libera Basilicata, Libreria Kiria, NO TRIV Basilicata, Pax Christi, Radio Vulture,

Rivista Valori, UDS, Unione Popolare, Zer0971