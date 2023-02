Sarà Bettah Ferrari , corista del noto cantante Marco Mengoni, la protagonista dell’evento “Rassegna Blue Voice” organizzato dall’associazione Mister Grant & Company di Rionero in Vulture. L’artista si esibirà domani sera, 4 febbraio, nelle Cantine Paternoster/ Tommasi di Barile . “Il connubio tra vino e musica è oramai noto a tutti – spiegano Emidio e Antonio Cutolo, rispettivamente direttore artistico e amministrativo della rassegna , e Vito Paternoster , Rino Di Gennaro e Vito Coviello dello staff organizzativo- e diventa determinante per il successo di ogni iniziativa musicale a patto che il tutto sia di qualità”. L’associazione Mister Grant & Company opera sul territorio lucano dal gennaio 2003 dedicandosi principalmente alla promozione e divulgazione della musica con particolare riguardo al Jazz-Funk-& Soul. “ La ‘Rassegna Blue Voice’- continuano gli organizzatori- è partita nel 2008, e consiste nella selezione di musicisti principalmente lucani per la realizzazione di concerti live con artisti di fama nazionale ed internazionale”. Diversi i protagonisti delle passate edizioni della rassegna “ tra questi possiamo ricordare Sergio Caputo , Jenny B, Simona Bencini , Joy Garrison, Orlando Jhonson, Linda Valori “. Una scommessa riuscita quella della Mister Grant & Company che nel tempo è riuscita a creare un vero e proprio indotto operante attorno agli eventi organizzati. “Tutto lo staff- continuano gli organizzatori- collabora in modo continuativo sotto tutti gli aspetti che orbitano attorno al numero sempre più crescente di eventi: dalla realizzazione di scenografie ad hoc alla realizzazione delle riprese video degli eventi, dal servizio di catering alla comunicazione e al marketing. Tutte queste maestranze hanno scelto di scommettere qui, in Basilicata, senza vivere quel sofferente bisogno di emigrare verso lidi sconosciuti e incerti”. A piacere al pubblico anche la location scelta per i live. “Gli eventi in cantina sono andati tutti in sold out, a dimostrazione del fatto che il pubblico oramai apprezza e sente l’esigenza di questi appuntamenti”.