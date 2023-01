È venuto a mancare oggi l'Ing. Tonino Iannibelli, figura storica dell'imprenditoria lucana.

Da tutti conosciuto come il Presidente della Sinnica Strade, ha segnato un'epoca contribuendo al forte sviluppo dell'area sud della Basilicata a cavallo tra gli anni '60 e '90.

Figlio di Giuseppe Iannibelli e di Concetta Viceconte, nasceva ad Episcopia il 31 marzo del 1933.

Assieme ai fratelli aveva ereditato l'impresa di costruzioni paterna tenendone le redini per oltre un quarantennio e portandola, con enormi sacrifici e pari soddisfazioni, ad essere annoverata tra le principali realtà produttive della Regione.

Fu l'ideatore e il promotore della Superstrada Sinnica ed è grazie alla sua caparbietà che l'importante opera stradale prese forma.

Dopo aver contribuito a realizzare la strada del Serrapotamo ed aver avviato la Fridica, l'ultima grande opera che portò a termine, non senza fatica, fu la Fondovalle del Sarmento che tolse dall'isolamento i paesi più interni del Parco del Pollino favorendone il decollo turistico.

Nel momento di massimo splendore ebbe oltre cento maestranze alle dipendenze e un parco di mezzi d'opera paragonabile a pochi.

L'estro creativo nel progettare opere e migliorie nella tecnica delle costruzioni gli fruttò il riconoscimento nel 1989 della Laurea in Ingegneria Honoris Causa tributatagli dalla prestigiosa Università Americana "Pro Deo State University".

Nell'arco della lunga carriera imprenditoriale ricoprì anche il prestigioso ruolo di Presidente della Fidindustria Basilicata e fu membro del

Rotary Club di Lauria.

Concluse il suo Cursus Honorum ricoprendo per ben due mandati la carica di Sindaco di Episcopia dal 1997 al 2007.

Vivendo nella sua casa in Piazza Arcieri, non si ritirò mai del tutto dalla vita pubblica e fu sempre attorniato dai suoi affetti più cari, nonché dai cittadini tutti e dai numerosi dipendenti che ancora oggi gli tributano un reverente saluto.

Lascia i suoi tre figli, cinque nipoti e ben due bisnipoti che hanno vissuto sempre al suo fianco.

Le esequie avranno luogo sabato 28 gennaio alle 15.00 presso la Chiesa Madre di Episcopia.





Alberto Viceconte