Alla base dell'idea dei promotori del progetto c'era incoraggiare, attraverso la partecipazione e la condivisione, l'apprendimento di discipline di varia natura. E, nonostante la tabella di marcia sia stata interrotta dai difficili mesi di restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria, gli obiettivi possono considerarsi raggiunti.



Si tratta del progetto che nel nome (che è un acronimo) spiega tutto: G.A.I.A. Scienza (Geologia, Astronomia, Inclusione, Apprendimento), promosso dal Ce.St.Ri.M.



Giovedi 12 gennaio, proprio nella sede del Ce.St.Ri.M. Si svolgerà l'evento conclusivo del progetto, che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici e di tutti i partner del progetto in una sorta di open day con laboratori aperti dalle 9.00 alle 13.00.



Ad introdurre l'avvio dei laboratori sarà don Marcello Cozzi.



Il progetto G.A.I.A. Scienza è nato per lo sviluppo dell’apprendimento delle discipline scientifiche, il miglioramento delle competenze digitali e linguistiche e lo sviluppo del pensiero creativo e innovativo, sperimentando la cura degli spazi comuni e principi di legalità.



Nei mesi di attività di G.A.I.A. Scienza sono state tantissime le iniziative promosse: i numerosi laboratori (tutti previsti nell’evento conclusivo) dedicati alla geologia, attività logico-matematica, scienza, astronomia, legalità, gioco apprendimento e socializzazione; gli incontri con gli studenti per promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione rispetto a temi cruciali di attualità; l'inaugurazione del Presidio legalità, lo scorso mese di giugno, diventato in poco tempo, un importante punto di riferimento di Memoria e di Impegno affinché le nuove generazioni comprendano l'importanza di diventare sentinelle per tenere sempre acceso il faro dell'onestà.



Il 12 gennaio sarà, dunque, anche l'occasione per raccontare il diario di viaggio di questa splendida avventura chiamata G.A.I.A. Scienza.



“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”