La SVIMAR (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne) si è resa

promotrice di un incontro sul tema del recupero delle antiche ferrovie dismesse favorendo il

coinvolgimento dei diversi comuni attraversati, chiamati a dare il proprio contributo.

Svimar fa sapere che nell’incontro svoltosi in questi giorni a Marsico Nuovo, nella sede del

Parco della Val d'Agri – Lagonegrese, è stato annunciato, dal Parco, il recupero come ferrovia

turistica dell'antica linea Marsico Nuovo- Atena Lucana dismessa 57 anni fa, nell'ormai lontano

1966. Al momento sono disponibili 450 mila euro che serviranno a coprire la progettazione

esecutiva ed il ripristino di un primo tratto compreso tra Marsico N. e la frazione di Pergola.

L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di marzo.

A dichiararlo sono il presidente del Parco, Giuseppe Priore, ed il direttore, Marco De Lorenzo.

Quest'ultimo ha spiegato che lo studio di fattibilità ipotizza una serie di lotti funzionali, il recupero

sarà effettuato a più lotti e si prevede di realizzare tutto per la prossima estate.

"Il recupero del primo tratto – si legge nel progetto - prevede il ripristino della stazione di

Marsico, dotata di ampio piazzale e facile accesso alla Fondovalle dell'Agri. Tale ripristino

consentirebbe di avere un riferimento importante di sosta per i turisti, anche con camper e

furgoni, i servizi per il rifocillamento e le informazioni sul territorio per le guide e i percorsi

turistici".

La mobilità verrebbe attuata con un trenino verde per la visita del paesaggio e dei numerosi

attrattori presenti.

Durante l'incontro, non è mancata una manifesta attenzione per altre tratte Ferroviarie

dismesse, ed una valutazione di recupero tra cui quello per la Ferrovia Potenza-Laurenzana

All'incontro hanno partecipato

il presidente di Svimar, Giacomo Rosa, il suo vice, Pietro Calabrese, e la portavoce Carmen De

Rosa. Ampia la partecipazione degli amministratori degli enti locali di Campania e Basilicata:

Massimo Macchia, sindaco di Marsico Nuovo, Domenico Vita, consigliere comunale, Giovanni

Viggiano, presidente del consiglio comunale di Brienza,

Michele Laurino rappresentante enti Locali di Svimar, il quale ha posto l’accento sulla possibilità

di fare rete tra i “campanili” e portare sui tavoli progetti concreti e cantierabili.

All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Atena Lucana , Luigi Vertucci, che insieme all’ing

. Cono Gallo, ha illustrato lo studio di fattibilità del recupero del tratto tra Atena e Brienza.

Svimar si impegnerà a sostenere la richiesta presso la Regione Campania.

Attente e circostanziate le osservazioni sulla fattibilità di Raffaele Cifone, appassionato di

Ferrovie, che ha realizzato un plastico della tratta ferroviaria Atena-Marsico N. riprodotta in

scala, rifacendosi al progetto storico Bari - Atena Lucana, in esso è ben visibile l’esclusiva

galleria elicoidale, ammirevole opera ingegneristica.

Si prevede un accordo di programma tra i comuni di Atena e Marsico Nuovo a cui verranno

invitati a partecipare gli amministratori della Val D’Agri e delle aree limitrofe.