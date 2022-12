Quello che sta per arrivare, a Rotonda, sarà purtroppo un Natale senza suor Gianclaudia Pucci scomparsa da poco a 73 anni. I suoi modi dolci e gentili non verranno certo dimenticati dalla comunità, ancora commossa e segnata dalla triste notizia. Cordoglio è stato espres... -->continua

24/12/2022 - A San Severino Lucano: The Green Village of Santa Claus - Seconda Edizione

Il 23 Dicembre si è tenuta a San Severino Lucano la seconda Edizione del “Green Village of Santa Claus “, un villaggio di Babbo Natale realizzato con materiali di riciclo. In tale progetto si sono resi protagonisti la Coop.Soc. MEDIHOSPES, la coop. Lilliput in...-->continua