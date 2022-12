Si terrà nel caratteristico borgo di Oliveto Lucano, dal 20 al 21 dicembre 2022, la tappa invernale di NaturArte.

Il solstizio d’inverno è il giorno più corto dell’anno, ma non solo.

A partire da questo momento, comincia l’inverno astronomico, che termina il 21 Marzo, con l’equinozio di primavera.

Viste le particolari caratteristiche astronomiche di questa giornata, nei secoli e nelle varie culture il 21 dicembre veniva fatto accadere qualcosa di magico e straordinario, di alto valore simbolico.

Uno dei borghi più piccoli della Basilicata, la cornice perfetta per il momento magico di NaturArte.

Tutto avrà inizio il 20 dicembre alle ore 16:00 con l'apertura dei mercatini in piazza Umberto I°per poi continuare alle 16:30 nella Sala Consiliare con l'inaugurazione della mostra dell'autrice Teri Volini e con un convegno a tema con l'artista e Saggio Glifi, Leonardo Lozito, Alberto Scuderi, direttori G.A.I. Basilicata e Sicilia, Ferdinando Maurici, Antonia Lombardi.

Alle 19:00 nel Centro storico il Percorso guidato ai Portali e ai forni di comunità

Alle ore 20:00 presso la Chiesa Madre e/o Piazza Ducale l'esibizione del Gruppo UTINAM.

Il 21 dicembre alle ore 9:00 l'arrivo in Piazza Umberto I° degli studenti e docenti delle Scuole medie e dell'Università della Basilicata segnerà l'inizio del giorno più breve dell'anno.

Alle ore 11:00 ,nella Sala consiliare, il Workshop sul patrimonio costruito ed alle ore 12:30 dalla Piazza Umberto I° la Partenza per il Monte Croccia.

Il Monte Croccia è il luogo perfetto, alle 13:30 , per il concerto per il solstizio d’Inverno, a cura dell’Associazione musicale e culturale Rocco Mentissi.

Al termine del concerto, alle ore 14:30, presso il Rifugio di M. Croccia la Presentazione del documentario “Uno speciale Archeo - trekking nel sito di Croccia Cognato”

Alle ore 15:00 dopo aver ascoltato ottima musica e ammirato il panorama ecco il

Percorso guidato per “Petre de La Mola”.

Arrivati a destinazione è il momento di osservare il fenomeno della “ierofonia” nella fenditura della roccia a cura dei G.A.I.

Ma il borgo di Oliveto ci aspetta ed allora alle 17:00 si scendono le pendici del Monte insieme ai moderatori Spadafino Giovanni, Enza Martoccia, Antonio Grasso.



