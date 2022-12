Domenica 4 dicembre, alle ore 20, presso l’Auditorium del Conservatorio di Matera torna protagonista l’Orchestra Sinfonica di Matera dopo i successi con Al Di Meola e i concerti per le scuole con Luigi Maio. Protagoniste in questo programma due donne, Miriana Riviello talento contrabbassista del Conservatorio di Matera e Deborah Tarantini direttore e docente del Conservatorio della Città dei Sassi. Il concerto dell’OSM è realizzato in collaborazione con il Soroptimist International di Puglia e Basilicata, club di Matera, infatti il 50% dell’incasso della serata sarà destinato al club di Matera “per investire nuovamente nella promozione dei giovani talenti musicali al femminile con borse di studio e l'organizzazione di concerti a livello locale e nazionale”. Il programma verterà interamente sulla musica romantica con l’esecuzione dell’ “Ouverture La Grotta di Fingal” di Felix Mendelssohn, il “Concerto in si minore per contrabbasso e orchestra” di Giovanni Bottesini e la "Sinfonia n.1 in Do maggiore" di Beethoven.

L’Orchestra Sinfonica di Matera, Città Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità, nuova realtà musicale della Regione Basilicata è stata riconosciuta, il 29 luglio 2022, dal Ministero della Cultura Orchestra Nazionale tra le nuove candidate ICO. Fondazione formata dal Comune di Matera, Provincia di Matera, ex orchestra lucana e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera.