Ad Aliano la giornata è iniziata con uno shooting fotografico per le vie del borgo.

È da un po' di mesi che lavoro a questo progetto in modo davvero certosino, dichiara,un lavoro di grande precisione in quanto tutte e due le creazioni sono state dipinte e cucite interamente a mano.

Ho portato l'arte a connettersi con la moda, connubio che per la prima volta celebra la bellezza della pittura e la sartorialità del fatto a mano.

Oggi indossare Carlo Levi si può!

Portare in giro i suoi meravigliosi ritratti attraverso la moda, significa creare un ponte tra passato e presente, valorizzando ancora una volta la nostra terra di Basilicata.

Moda e Arte da sempre due espressioni creative che entrambi si nutrono a vicenda dando vita ad un intreccio perfetto che grazie a queste due splendide creazioni regalano grandi emozioni e arricchimento culturale.

Uno degli abiti è stato realizzato in velluto nero, sul davanti dipinto Giovannino e Nennetta la sua Capretta, ad impreziosire il tutto inserti oro e coloratissime nappine a ricordare le maschere del Carnevale di ALIANO.

L'altro invece dallo stile ampio, quasi principesco, con grande gonnellone su cui è stata applicato il dipinto di Giulia la Santarcangiolese, la governante di Carlo Levi, con bambino in braccio, immagine anche della copertina del libro di Cristo si è fermato a Eboli, il corpetto anch"esso interamente dipinto a mano dalla Stilista Fortunato con l'immagine di Tonino (o ragazzo lucano) tutto l'abito è stato impreziosito da passamanerie oro e tulle blu, ad adornare il capo una graziosa coroncina dorata con la scritta ALIANO.

Tutte e due le creazioni sono state presentate ufficialmente nel pomeriggio presso la Pinacoteca alla presenza del Sindaco di Aliano, protezione civile, numerosi altri ospiti, fotografi e TV locali.

La Stilista Fortunato infine ha svelato un'ultima chicca mostrando a tutti splendide borse e accessori anch'essi ispirati al grande Carlo Levi, questi lavori insieme agli abiti presto saranno oggetto di una mostra itinerante che toccherà tutti i luoghi Leviani in giro per tutta l'Italia.



Carmela Fortunato- stilista