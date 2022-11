I sapori, i profumi, la storia e la tradizione si fondono in un gusto autentico.

Grazie all’idea di Giuseppe Ferrara (manager del rinomato Sabbia d’oro Beach Club) e dalla dedizione e passione di Andrea Gnoni (executive chef) che dopo una lunga esperienza a Londra ha deciso di rientrare nella sua terra natia, nasce “LUCANUS”, il panettone gourmet che celebra la Basilicata in ogni sua forma.



Un prodotto di ultima generazione che racchiude materie prime di altissima qualità grazie alle partnership di aziende del territorio che forniranno i prodotti a km zero. Una ricetta studiata e provata più volte fino al raggiungimento di un sapore che racchiudesse il profumo di casa, di un prodotto unico che prende le sue origini dalla trazione contadina lucana, emblema di qualità e cura dei prodotti. Niente di industriale e preconfezionato al fine di ritornare a sentire il sapore in ogni singolo ingrediente.



«Ho studiato meticolosamente gli ingredienti – spiega lo chef Andrea Gnoni - per dare un giusto bilanciamento dei prodotti e la sensazione di assaporare un vero e proprio panettone che invece di avere canditi ed uvetta ha all’interno provolone lucano, salsiccia pezzente del presidio slow food e olive majatiche candite, oltre alla curcuma che dona un colore intenso e si sposa benissimo per questo prodotto».



«Questo è il risultato di un prodotto che racchiude l’identità della nostra terra, afferma il manager Giuseppe Ferrara. Abbiamo pensato ad un prodotto che evocasse convivialità, tradizione e famiglia, ma fruibile anche per un aperitivo tra amici non solo durante le feste natalizie. “LUCANUS” è stato creato per dare un segnale di volontà nel portare i prodotti e le idee non solo in Italia, ma anche all’estero. Infatti stiamo già ricevendo numerosi ordini dal nord Europa. Essendo un prodotto unico, abbiamo deciso di creare una serie che verrà avvalorata da una foglia d’oro in tiratura limitata».



Nella produzione che segue tutti i processi in maniera artigianale, sono presenti anche i panettoni classico al gusto agrumi, cioccolato al latte e fichi, caramello, caffè e al tartufo in box da 500 gr.



Sono cinque le aziende partner del progetto, che metteranno a disposizione i prodotti:



Tricarico Salumi di Antonio Carbone (presidio slowfood), FraTruffle di Spera Francesco, Salumificio Metapontino, Caseificio La Vanga.