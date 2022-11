La regione Basilicata continua a distinguersi in ambito vitivinicolo. Nell'edizione 2023 della Guida Vitae, sono ben 13 le aziende lucane che hanno raggiunto le Quattro Viti, ad un produttore è stato attribuito il Tastevin AIS, mentre 2 etichette del Vulture sono rientrate nella speciale classifica de “Le Gemme del 2023” ovvero i 100 vini italiani che hanno ottenuto i punteggi più elevati espressi in centesimi e che rappresentano un’accurata selezione tra l’eccellenza delle Quattro Viti.



La Guida VITAE 2023, giunta alla sua nona edizione è stata presentata giovedì 24 novembre a Milano presso la sede dell’Associazione Italiana Sommelier. Da quasi un decennio, la guida valorizza le straordinarie competenze interne dell’Associazione stessa, facendo narrare ai Soci i territori vitivinicoli della Penisola, e l’esperienza degli anni passati ha permesso di costruire un bagaglio tale da rendere la pubblicazione un immenso compendio di dati, nozioni, che si aggiorna e si rinnova vendemmia dopo vendemmia.



Sono circa 4.000 i produttori che hanno accettato di mettersi in discussione e più di 30.000 i vini degustati rigorosamente alla cieca da un migliaio di Sommelier. Tra questi sono 2.276 le aziende accolte nel volume e 1.011 i vini premiati con il massimo riconoscimento: le Quattro Viti.



Durante la presentazione condotta dal giornalista Gianluca Semprini, sono stati premiati i ventidue produttori e ad altrettante etichette è stato attribuito il Tastevin AIS, il prestigioso premio che l’Associazione Italiana Sommelier conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati.





Di seguito le eccellenze della Basilicata premiate per il 2023:



TASTEVIN

Calata delle Brecce 2019 - Terra dei Re



LE GEMME DEL 2023

Aglianico del Vulture Superiore Carato Venusio 2017 - Cantina di Venosa

Aglianico del Vulture Superiore Eleano 2018 – Eleano