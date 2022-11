Riportare la scuola al centro della comunità per renderla volano di crescita educativa e

culturale, attraverso la proposizione di stimoli legati a temi della vita quotidiana.

È questo l’intento dei “Caffè Digitali”, una serie di incontri organizzati dall’Istituto

Comprensivo di Brienza e ispirati al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Gli incontri avranno un tono informale e mirano alla condivisione di esperienze legate alla

rivoluzione digitale in atto che sta trasformando il nostro mondo professionale e relazionale.

Il primo dei 4 caffè digitali in calendario mercoledì 30 novembre 2022, tratterà il delicato

tema del ruolo del digitale nella comunicazione e gestione delle emergenze. A ridosso

dell’anniversario del terremoto del 1980, partendo da quel drammatico momento di storia,

si ripercorreranno con il prezioso contributo dell’Ing. Guido Loperte della Protezione Civile

di Basilicata, gli importanti traguardi che si sono via via raggiunti anche grazie all’avvento

delle nuove tecnologie. L’ing. Giuseppe Pinto offrirà ulteriori spunti di riflessione operativi

sulla trasformazione della comunicazione da analogica a digitale. Inevitabile sarà, poi, il

riferimento alla gestione dell’emergenza pandemica negli istituti di Basilicata, grazie alla

testimonianza dell’Ing. Pasquale Costante, Responsabile del coordinamento regionale per

la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. L’evento, sostenuto dai Comuni di Brienza e Sasso

di Castalda, e che ha registrato un positivo riscontro da parte dell’Ufficio Scolastico

Regionale, con la partecipazione della Dott.ssa Debora Infante, Dirigente Ufficio III A.T.

Potenza, è aperto a quanti vogliano conoscere una scuola diversa, aperta, che cerca di

andare oltre ciò a cui troppo spesso viene confinata e che sarà lieta di accogliere i propri

ospiti con momenti musicali offerti dai nostri giovani musicisti e del buon caffè.