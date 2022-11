Dopo aver raggiunto le semifinali nel concorso ‘Miglior enotecario d’Italia’, patrocinato dal Mipaaf (Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali), nella scorsa primavera abbiamo conosciuto Carlo Miraglia, sommelier professionista e titolare a Rotonda dell’attività che ha chiamato ‘Pollino DiVino’.

Nei venerdì sera di questo mese - e fino al prossimo 2 dicembre - la sua vineria in Corso Garibaldi è ‘teatro’ di una particolare iniziativa, dal titolo ‘Novembre di Vini & Sapori’, che si propone come una interessante vetrina per le aziende vinicole così come per chi si occupa di prodotti tipici dell’area del Parco del Pollino.

La serata di oggi - a partire dalle ore 19 - sarà dedicata ai cocktail, con ospite una distilleria artigianale lucana al 100 per cento, con sede a Tito, la ‘Lottino Spirits’, che ha saputo portare i suoi prodotti alla ribalta internazionale tanto che, il suo gin interamente made in Basilicata, si può sorseggiare nei migliori American Bar di tutto il mondo.

“Ho pensato a questa rassegna - ci spiega Miraglia - per coinvolgere, oltre quelle del territorio, anche aziende vinicole di caratura internazionale, come ho fatto invitando la veneta “Bertani” e come farò nella serata di gala, in programma il 2 dicembre, quando arriverà dalla Francia la “Palmer”, nota per la produzione dello champagne. Ma, allo stesso tempo, ho voluto dare spazio, per valorizzarle, alle attività locali i cui prodotti vengono abbinati ai vini”.

L’apertura del 5 novembre era stata appunto con le “Cantine Bertani”, tra le più rinomate e prestigiose della Valpolicella, che ha contribuito a fare dell'Amarone ciò che oggi rappresenta a livello globale, il tutto accompagnato dai salumi di “Lao Salumi” di Laino Borgo.

Nella seconda serata era stata la volta di Elena Fucci e il suo rinomato Aglianico del Vulture, accompagnato dai formaggi speziati di “Zigrino Formaggi” di Mormanno.

Venerdì scorso è toccato invece alle “Cantine Viola” di Saracena, con il suo moscato ed i suoi bianche e rossi, unito ai prodotti genuini e di qualità della Azienda Agricola De Filpo di Viggianello. La kermesse guarda però anche al futuro, ma con delle novità.

“Il progetto - evidenzia ancora il sommelier rotondese - è allo stato embrionale, l’idea sarebbe di riproporlo su più vasta scala. Ci tengo però a precisare che lo scopo è innanzitutto di carattere educativo: ovvero provare ad avvicinare alla cultura del vino con un approccio razionale, affinché si colga l’importanza di bere in modo sano e responsabile e si capisca la storia, il lavoro ed i sacrifici alla base di ogni singolo calice che si sorseggia”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it