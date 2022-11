Primo ciak la prossima primavera in Basilicata per “Un amore speciale”, il nuovo film di Enzo Salvi. Lo scorso fine settimana il noto attore, che ha lavorato in numerose commedie brillanti, ha fatto un sopralluogo nel Metapontino approfittandone anche per visitare alcune eccellenze lucane, come la cooperativa agricola Magna Grecia di Vincenzo e Giuseppe Colombrino, realtà affermata sia sul territorio nazionale sia in Europa, il Villaggio di Babbo Natale al Dichio Garden Center di Matera (nella foto in copertina Salvi con il titolare Giovanni Dichio) e la De.Ra.Do. di Massimo De Salvo. C’è stato ance tempo per salutare il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.



Per Salvi si è trattato di un gradito ritorno nella nostra regione: spesso, infatti, fa tappa con la sua associazione “Passione Pappagalli Free Flight”, nata dalla ferma convinzione che far vivere una vita il più possibile naturale ai pappagalli sia un dovere da parte di noi essere umani. “Passione Pappagalli Free Flight” è la prima associazione in Italia ad aver creato una scuola di vita al naturale che permetta il più possibile una esistenza dei pappagalli all’interno di una famiglia, senza gabbie o catene.