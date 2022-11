La XV edizione della mostra mercato del tartufo bianco di carbone è stato un successo, come dimostrano le presenze dei visitatori provenienti da fuori (emigranti e non) che sono venuti a degustare questo gioiello della cucina tradizionale.

Non sono mancati gli interventi dei sindaci di Carbone e di quelli dei paesi limitrofi che hanno ribadito l’importanza di valorizzzare questo prodotto che può creare alcune opportunità occupazionali.

Da quando alcuni cittadini carbonesi hanno iniziato, muniti di tesserino e cani ad andare alla ricerca del tartufo per arrotondare il loro salario di sussistenza, col tempo esso è stato oggetto di interesse per la sua valorizzazione da parte dell’Amministrazione Chiorazzo che ha promosso interessanti tavole rotonde per parlare di questo prodotto da vari punti di vista.

Successivamente con l’Amministrazione Mastropietro si è cercato di continuare a promuvere quest’evento il cui scopo è di farlo conoscere anche altrove.

Lungo Via Vittorio Veneto sono stati esposti prodotti al tartufo e di altra natura sotto lo sguardo attento dei visitatori.

Secondo alcuni pareri ci sono state più preseze che in agosto, quando gli emigranti vengnono a trascorrere le vancanze estive approfittando anche delle feste di San Donato e della Madonna del Carmine.

Adesso il paese si è svuotato ed è tornato alla normalità, ma rimane vivo il ricordo di aver trascorso un evento piacevole che tutti sperano si ripeta in futuro.





Biagio Gugliotta