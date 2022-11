Nella mattinata odierna, a partire dalle ore 08.45, presso il Monumento ai Caduti del “Parco Montereale” di Potenza, ha avuto luogo la solenne cerimonia in occasione della festività dell’”Unità Nazionale”, ricorrenza del “104° Anniversario della Vittoria” nella Prima Guerra Mondiale e “Giornata delle Forze Armate”.

La manifestazione è stata presieduta dal Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali, accompagnata dal Prefetto di Potenza, Dott. Michele Campanaro, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose della città, nonché delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Durante la celebrazione è stato schierato un Reparto di Formazione composto da una rappresentanza di ciascuna Forza Armata e dei Corpi di Polizia.

Le Autorità di Governo, accompagnate dai Presidenti della Regione Basilicata e della Provincia, dal Sindaco e dal Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, hanno commemorato i Caduti con la deposizione di una corona, a cui è seguita la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.

E’ stata, infine, consegnata una Bandiera Nazionale all’Istituto di Istruzione Superiore ad indirizzo Tecnico Tecnologico “Einstein – De Lorenzo” di Potenza.

In tale contesto celebrativo, è seguito l’incontro con gli studenti potentini presso il teatro “Francesco Stabile” del capoluogo, nell’ambito dell’iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa, che ha previsto le “Conferenze con le Scuole” per favorire la promozione e la conoscenza da parte dei giovani dei temi e valori che connotano le Forze Armate.

La giornata è poi proseguita con la possibilità per le stesse scolaresche, la cittadinanza e le Autorità, di visitare gli stands espositivi delle Forze Armate, Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato allestiti in Piazza Mario Pagano.