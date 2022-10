È stata presentata la sezione della guida di 50 Top Italy che premia le migliori “Trattorie e bistrò moderni per il 2023”, nella classifica, al 42° posto, figura l’Osteria del Vicolo: rinomato locale di Mormanno, borgo calabrese nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, che ha alle spalle una tradizione e una storia lunghe ben 54 anni.

“Siamo già su diverse guide - ci dice Francesco Armentano, titolare da oltre trent’anni - e già da quindici anni su quella di Osteria d’Italia. Siamo sul Gambero Rosso, e lo scorso anno abbiamo ricevuto il gambero, tuttavia, non ci aspettavamo questo ulteriore riconoscimento. Sappiamo di essere apprezzati dai giornalisti che redigono questa graduatoria, e in particolare, da Luciano Pignataro, appena premiato quale miglior giornalista nel campo dell’enogastronomia, che abbiamo avuto il piacere di avere quale nostro ospite in più occasioni. Però, ribadisco che siamo rimasti meravigliati per il posizionamento nella 50 Top Italy e, chiaramente, ci ha fatto molto ma molto piacere e ne siamo davvero orgogliosi”.

L’Osteria del Vicolo apre i battenti nel lontano 1968 grazie alla zia Rosetta e mamma Pina, quest’ultima, come ci dice scherzosamente Francesco, “alla veneranda età di 80 anni ancora detta legge in cucina”. Francesco, che tra l’altro è un sommelier, ne è subentrato alla guida, assieme al fratello Vincenzo, nel 1992: mentre Catia Corbelli, sommelier anche lei e moglie di Francesco, dal 2004 si occupa dei vini (tutti e tre nella foto) rigorosamente del territorio, così come le pietanze a base di prodotti tipici.

“Le trattorie e le osterie del Bel Paese - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida - rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, fanno da trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma che anzi va implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione”.

Il Lazio è la regione che svetta con ben 6 insegne, seguita da Emilia Romagna con 5 e Campania, Lombardia, Puglia e Veneto con 4.

“Da Burde”, a Firenze, della famiglia Gori, è stata premiata come miglior trattoria dello stivale; al secondo posto l’ “Antica Osteria del Mirasole”, a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio “Sora Maria e Arcangelo”, ad Olevano Romano, della famiglia Milana.

Per quanto riguarda la Basilicata, al 41° posto della classifica troviamo la “Taverna Centomani” di Potenza, azienda agricola di Anna Affinito che è anche tra i principali produttori italiani di latte nobile.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it