Ottava tappa del F.A.ME. (Festival Appennino Mediterraneo), ideato ed organizzato da Fondazione Appennino ETS, a Roccanova venerdì 21 ottobre con lo spettacolo “Appennino Mediterraneo” di Dino Paradiso.



Sarà una giornata particolare che metterà in particolare il vino, il Grottino di Roccanova DOP, al centro di diversi appuntamenti che saranno accompagnati dall’evento del Festival:



· dalle ore 9 alle ore 15 le cantine saranno aperte al pubblico su prenotazione;



· dalle ore ore 17 alle ore 19.30 presso il GIO’ BAR, a cura del Consorzio “LE GROTTE DEL VINO” in collaborazione con AIS Basilicata. Esposizione e degustazione di prodotti tipici e vino Grottino di Roccanova DOP;



· Dalle ore 20 alle ore 22.30 presso le Cantine Graziano;







Il Festival rafforza la scelta avviata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Ateneo Musica Basilicata, di offrirsi come comunità, aprendosi agli abitanti culturali del territorio con il brand “Il Roccanovino”. Attraverso questa scelta si accompagnano e si sostengono i produttori che con tanti sforzi resistono nel mercato, innovando processi e prodotti ma conservando le radici e le identità che li rendono unici.



Il Festival Appennino Mediterraneo (F.A.ME.) promuove e sostiene l’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile e in particolare in questa occasione tra i 17 GOAL segnaliamo il GOAL 12: “Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo attraverso la gestione e l’uso efficiente delle risorse naturali, oltre alla riduzione della produzione di rifiuti e il dimezzamento dello spreco pro capite globale dei rifiuti alimentari”