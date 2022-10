I Radio Lausberg, gruppo capitanato da Giuseppe Oliveto, ha recentemente completato un lungo tour canadese precisamente nella regione del Québec. Programmata nei primi mesi del 2021 la tournée si è potuta fare solo il mese scorso e prevedeva uno spettacolo che ha visto protagonisti l'attore teatrale Erminio Truncellito, la ballerina Rossella Mango e i Radio Lausberg.

Lo spettacolo è inserito in "Migrazioni Sonore", progetto di internazionalizzazione della cultura musicale italiana nel mondo prodotto da Salty Music e Casa Nostra Production con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura a Montréal, del Consolato Generale D'Italia e di altre istituzioni italiane che si sono succedute. Ha ottenuto un grande successo di pubblico con quattro sold out nella prima settimana con tappe in grandi teatri a Montréal, Saint Clotilde D'Horton, Québec City e in altre otto località della provincia canadese. Tre settimane di tournée, iniziate il 21 settembre e terminate l'8 ottobre alla Maison de la Culture Saint Leonard a Montréal, hanno visto la compagnia lucana attraversare tutta la provincia quebecchese portando i suoni e gli strumenti tipici del Sud Italia a fare da protagonisti.

Diviso in quattro atti, lo spettacolo è stato guidato dalla recitazione di Erminio Truncellito che ha portato in scena, per la prima volta, i quattro personaggi pensati da Andrea Fornai, regista e produttore dello spettacolo insieme a Daniela Di Tommaso.

Quattro figure diverse per raccontare la Basilicata e rispondere ad una domanda: chi è un lucano?

Accanto a Truncellito, le sonorità tradizionali affidate ai Radio Lausberg hanno traghettato in Canada zampogna, tamburelli, fisarmoniche e con loro lo spirito del Massiccio del Pollino.

C'era la montagna in scena, l'atmosfera della vita rurale e popolare, a fare da protagonista sonoro in ogni spettacolo ed ad accompagnare le coreografie della ballerina Rossella Mango, protagonista di ogni atto grazie alla sua espressività energica e sensuale.

Lo spettacolo, che proprio in Canada ha esordito, sarà in scena anche in Italia tra novembre e dicembre e nel 2023 è prevista una ripartenza verso l'estero, questa volta, dopo il Nord America, sarà l'Europa la meta principale.