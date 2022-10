Migliaia di chilometri lungo la Via Francigena che il trentenne di Muro Lucano in provincia di Potenza, Davide Calabrese, percorrerà per raggiungere Medjugorje. Dalla Basilicata alla Bosnia- Erzegovina, un’avventura straordinaria in solitaria. Due ruote e tutto l’occorrente per affrontare un percorso di borgo in borgo lungo. Il parroco Don Thomas ha impartito la benedizione sul ragazzo, la sua bici ed i presenti, nella piazza principale, davanti alla Chiesa S.Andrea Apostolo. Toccante la preghiera di benedizione specifica per i viaggiatori e i loro mezzi di trasporto. La famiglia, gli amici, agli affetti più cari erano con lui al momento della partenza, ed anche il Sindaco Giovanni Setaro. Qualcuno ha portato con sé un oggetto personale, per affidarlo con una preghiera, alla Madonna di Medjugorje quando il viaggio arriverà alla meta. Una idea che il giovane coltivava da tempo, e che con lunga preparazione è giunta a compimento. Intanto, la sua avventura corre sui social, «non pensavo che il mio viaggio suscitasse l'interesse di tante persone -dichiara Davide- Sono tantissimi coloro che mi stanno esprimendo sostegno e mi offrono persino ospitalità. Il mio viaggio però sarà così come l'ho sempre pensato: io, la mia bicicletta e gli occhi sulla meta. Sarà un percorso lungo e faticoso certo, ma durante il quale incontrerò luoghi e persone meravigliose. Sicuramente mi arricchirà e sarà un ricordo indelebile della mia vita. Ma di questo parleremo all'arrivo. Ora mi aspetta la strada». Una strada di migliaia di chilometri, percorrendo la via Francigena e stradine secondarie, fermandosi al tramonto per allestire la sua tenda e il riparo per la notte, consumare un pasto frugale e riposare in vista del mattino successivo, quando riposto tutto sulla bici, riprenderà il percorso.