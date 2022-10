La Sedicesima Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, che si celebrerà il 18 ottobre, rappresenta un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sull’importanza della lotta alla tratta e della protezione delle persone vittima di grave sfruttamento. La Giornata, istituita nel 2006 dalla Commissione Europea, costituisce altresì un’occasione per fermarsi a riflettere su di un fenomeno che, da ormai molti anni, lambisce in maniera più o meno grave tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea.



Anche in Basilicata si svolgeranno diverse iniziative per celebrare la Giornata. In particolare, la Cooperativa ADAN, ente antitratta referente per la Regione Basilicata e nata all’interbo del Ce.St.Ri.M., realizzerà iniziative di sensibilizzazione attraverso distribuzione di materiale informativo. In mattinata la carovana antitratta si recherà nei luoghi dove è piu presente lo sfruttamento lavorativo, nell’area dell’ Alto Bradano e in quella del Metapontino. In serata la carovana sarà in Piazza Prefettura a Potenza dalle ore 18,00 alle 21,00.