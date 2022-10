Sul versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino si sta svolgendo un evento strategico in chiave culturale, economico e turistico, quanto interessante e unico per i tanti soggetti coinvolti. L’assessorato al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria ha promosso, dal 7 al 10 ottobre, “Pollino 2022”: la kermesse – si legge nel comunicato stampa- che accenderà i riflettori sull’area del Pollino come palcoscenico ideale per percorsi di turismo esperienziale, legato alle bellezze naturalistiche e ai numerosi ambiti di attività presenti sul territorio. Il progetto pilota, che si inserisce nel piano regionale di promozione turistica dell’area del Pollino, è organizzato in collaborazione con Modena Fiere, parte del gruppo Bologna Fiere leader internazionale nel settore del marketing turistico. Nel corso delle quattro giornate – precisano dalla Regione- saranno presenti numerosi buyer e operatori del settore turismo nazionale e internazionale. Gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta delle attività offerte dal Pollino, attraverso un programma volto ad esaltare un ecosistema straordinario, le tante bellezze e le peculiarità del sistema montuoso calabrese. Il programma prevede la collaborazione degli operatori turistici del territorio, per contribuire ad accrescere l’impatto positivo del brand Pollino in ambito nazionale e internazionale. L’assessorato al Turismo calabrese sottolineano con orgoglio il coinvolgimento di numerose strutture ricettive nell’evento, a partire dagli alberghi e dai ristoranti che offriranno ospitalità ai partecipanti, che di giorno - accompagnati da una Guida ufficiale del Parco del Pollino - saranno impegnati nelle numerose attività presenti nell’area del Pollino come, ad esempio, l'escursione trekking all’Anello di Colloreto, la vista ai Pini Loricati, le discese di rafting e canyoning, le esercitazioni di yoga nella natura, i percorsi di trekking e di e-bike. In programma anche la visita guidata ad alcune delle bellezze artistiche e monumentali presenti nelle comunità pollinari, quali la grotta di Papasidero, il Castello Normanno di Morano Calabro, il centro storico di Laino Castello - geosito Unesco -, il Museo interattivo nella sede del Parco del Pollino, il Sistema museale della Città di Castrovillari, “SiMuCCà”, nella splendida cornice del Protoconvento Francescano risalente XIII secolo. La giornata di domani sarà, invece, interamente dedicata all’incontro tra buyers e operatori del territorio che si terrà nel Chiostro di San Bernardino a Morano Calabro. Il progetto pilota “Pollino 2022” –precisano dalla Regione- è solo il primo passo di una strategia di marketing territoriale che ha l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza dell’offerta turistico-ricreativa dell’area del Pollino.



Vincenzo Diego