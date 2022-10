Nell'ambito della visita istituzionale in Basilicata, l'Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Garcìa de Alba, giovedì 6 ottobre 2022 incontrerà a Potenza, nell'aula magna del Campus dell'Università degli studi della Basilicata (alle ore 16), gli studenti dei corsi di studio in Economia, per parlare dei rapporti tra Messico, Europa e Italia dal punto di vista economico e politico-sociale, con uno sguardo sulla Basilicata. L'Ambasciatore sarà accompagnato dal Console Onorario del Messico per la Puglia e la Basilicata, Francesco Maldarizzi.