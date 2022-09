Il 23 settembre 2022 presso la Sala del cortile del Museo Archeologico Nazionale di Potenza dalle 17:30 alle 19:30 si terrà il convegno formativo “Mio figlio non riesce a stare senza smartphone” con la presenza del Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te Prof. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, divulgatore scientifico e volto noto di radio e tv. L’“Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo” è un’organizzazione di volontariato che si pone come risorsa professionale, innovativa e di qualità dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze tecnologiche, del gioco d’azzardo patologico e dei fenomeni internet correlati, come ad esempio il cyberbullismo.

Interverranno:

- Vittoria Rotunno – Assessore pari opportunità, politiche

giovanili e infanzia del Comune di Potenza.

- Ivana Pipponzi – Consigliera regionale di parità della

Regione Basilicata

- Vincenzo Giuliano – Garante per l’Infanzia e l’adolescenza

della Regione Basilicata

- Giuseppe Romaniello – Dirigente unità dei servizi alla

persona del comune di Potenza

In questa occasione sarà inaugurata la sede provinciale

dell’Associazione Dipendenze Tecnologiche Gap – Cyberbullismo

in via Siracusa, 25 – Potenza con gli esperti:

dott.ssa Ciorciaro Daniela

dott.ssa Guerra Mariangela

dott. Graziano Salvatore Mario.